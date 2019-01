Liceo Manin, la Notte bianca dei classici

CREMONA - C’è chi è uscito da poco dal Manin e non può rinunciare a ritornare sul luogo del delitto, a maggior ragione nella suggestiva Notte bianca dei classici, giunta alla quinta edizione. C’è chi malgrado siano passati decenni non ce la fa proprio a stare lontano dal liceo dello scalone, quando un tempo si entrava da via Boldori. Ma soprattutto venerdì sera (11 gennaio) c’erano gli studenti di oggi con i loro professori ad animare una lunga serata all’insegna della cultura classica vissuta e partecipata con allegria e con tanta passione.

