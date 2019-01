VIDEO - Capodanno al Ponchielli con il musical Dirty Dancing

CREMONA - E' stato un Capodanno coinvolgente con balli sfrenati e brani travolgenti, grazie a Dirty Dancing, speciale allestimento per i 30 anni del celebre film, in scena al Teatro Ponchielli il 31 dicembre 2018 alle 21.15 e in replica il primo gennaio 2019 alle 16. Un musical, che come il film, ha appassionato vecchie e nuove generazioni di fans, con la storia d'amore tra Baby ed il bel maestro di ballo Johnny, le atmosfere anni ’60 e suoi balli 'proibiti'. Un vero e proprio cult senza tempo.