Al Ponchielli 'Solo' di Arturo Brachetti

CREMONA - Reale e surreale, verità e finzione, magia e realtà: tutto è possibile con Arturo Brachetti, in scena al Teatro Ponchielli sabato 5 gennaio 2019 (ore 20.30) e in replica domenica 6 gennaio 2019 (ore 16.00) con lo spettacolo Solo. In questo spettacolo Brachetti aprirà le porte della sua casa, fatta di ricordi e di fantasie. Una casa senza luogo e senza tempo. Un entusiasmante spettacolo, che saprà coinvolgere e affascinare il pubblico.

I biglietti sono in vendita alla biglietteria del Teatro, aperta tutti i giorni feriali dalle 10.30 alle 13.30 e dalle 16.30 alle 19.30 (telefono 0372-022001/02). Questi i prezzi dei biglietti: platea e palchi € 30,00, galleria € 20,00, loggione € 15,00.