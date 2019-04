Non riesce a leggere la formula di rito in italiano, negata la cittadinanza: sei d'accordo?

CASALMAGGIORE (17 aprile 2019) - Una donna di origini ghanesi aveva ricevuto la notifica, da parte del ministero dell’Interno, di aver raggiunto i requisiti, ovvero i dieci anni di residenza nel nostro Paese. Ma al momento della cerimonia in Comune, non è riuscita a leggere in italiano la formula di rito per il giuramento. Così il sindaco di Casalmaggiore Filippo Bongiovanni ha fermato la procedura; la donna ha ora sei mesi di tempo per imparare almeno i rudimenti della nostra lingua. Secondo te, ha fatto bene il sindaco a bloccare il conferimento?