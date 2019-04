Briatore contro la Ferragni: «Deficiente chi spende 600 euro per vederla». Che cosa ne pensi?

CREMONA (15 aprile 2019) - Flavio Briatore non è stato di certo tenero con Chiara Ferragni e i suoi followers: “Deficienti che spendono cifre spropositate per partecipare ai suoi eventi". L’imprenditore, ospite a Non è L’Arena su La7, ha usato parole durissime contro il fenomeno degli influencer. “Voglio capire chi dà 600 euro a ‘sti deficienti” ha detto Briatore durante l’intervista di Massimo Giletti, riferendosi alla cifra spesa da alcuni fan della Ferragni per partecipare a un corso di make-up tenuto dalla fashion blogger. Secondo Briatore, i giovani di oggi hanno smarrito il senso del dovere per colpa del web: “I social media ti distolgono dal lavoro di tutti i giorni, dalla realtà".