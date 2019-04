I residenti dichiarano guerra al Luna park, cosa ne pensi?

Si definiscono «un nutrito gruppo di cittadini», abitano fra viale Po, via Portinari del Po e le vie limitrofe e chiedono al Comune di «trasferire in altra sede la manifestazione fieristica che si tiene ogni anno nel piazzale Atleti Azzurri d’Italia». Sarebbe la richiesta normale di residenti magari infastiditi da traffico e rumore se non fosse che quella «manifestazione fieristica» è l’evento simbolo dell’estate cremonese, la fiera di San Pietro e il suo luna park che da sempre sta lì, al fianco delle piscine. La richiesta, protocollata nei giorni scorsi e indirizzata al sindaco Gianluca Galimberti, è sottoscritta da oltre duecento residenti: «Disturba».

