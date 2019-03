Il centrodestra non ha ancora scelto il candidato sindaco: chi vorresti? (senza furbate)

La sondaggistica è una scienza esatta, che prevede campioni mirati, modelli matematici ed elaborazioni complesse. Altra cosa sono i sondaggi istantanei proposti da giornali, siti o tv. In questo caso, la parola è la stessa - sondaggio - ma la funzione cambia: non si parla più di uno studio scientifico, ma soltanto di un termometro, di un sensore, di uno strumento chiamato a misurare empiricamente una tendenza. E questo era il senso del sondaggio lanciato ieri sul nostro sito - www.laprovinciacr.it - in piena bagarre politica nel Centrodestra per la scelta del candidato sindaco da opporre al primo cittadino uscente Gianluca Galimberti, frontman della coalizione di centrosinistra, e a tutti gli altri aspiranti alla fascia tricolore. “Chi vorresti?” era la domanda rivolta ai nostri lettori online. E subito sono iniziate ad arrivare le risposte: prima a decine, poi a centinaia, a un certo punto a migliaia. Un vero successo! Una risposta talmente forte da indurci a effettuare alcune verifiche, dalle quali è emersa la presenza di voti multipli “sospetti”. In via ordinaria il sistema impedisce allo stesso utente di votare più volte, quindi di alterare l’esito della consultazione: “Gentile utente, hai già votato per questo sondaggio”, inforna la schermata che, di fatto, blocca la possibilità di replicare il proprio voto. I navigatori più esperti, però, hanno trovato il modo per eludere questo filtro: l’analisi dei flussi di voto rivela che qualche “smanettone”, se non proprio un hacker, ha superato le barriere tecnologiche (e della correttezza) per spingere in alto le quotazioni di questo o quel candidato. Naturalmente, la furbata non è sfuggita ai nostri sistemi di controllo. Morale: con l’imbroglio si va poco lontano. Ma una soddisfazione ci resta: se nelle ore frenetiche che stanno portando alla scelta del futuro candidato sindaco del Centrodestra c’è chi spende il proprio tempo per provare ad alterare il sondaggio, significa implicitamente che il nostro sito e La Provincia nel suo complesso sono considerati soggetti importanti e autorevoli sulla scena della città. Ed è per noi un motivo di grande orgoglio. Grazie a tutti, quindi. Hacker e smanettoni compresi.



Marco Bencivenga

Direttore responsabile

La Provincia di Cremona