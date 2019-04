Formaggi & Sorrisi: da venerdì a domenica degustazioni e show cooking

CREMONA (11 aprile 2019) - Da domani fino a domenica Cremona ospiterà Formaggi & Sorrisi, il festival dedicato ai prodotti dell’arte casearia promosso dal Consorzio Tutela Provolone Provolone e organizzato da SGP Events. Gli stand saranno disposti nell’area pedonale tra corso Garibaldi e corso Campi.

Gli appuntamenti clou della giornata inaugurale sono la tavola rotonda ‘I formaggi nella cucina cremonese della tradizione’ a cura del Touring Club (alle 11 all’interno del PalaCheese allestito in cortile Federico II) e la disfida tra gli agriturismi lombardi per l’elezione del miglior formaggio ‘di campagna’ (alle 16 nella stessa location). La cerimonia di inaugurazione della manifestazione è fissata per sabato, alle 10.30, con la partecipazione dell’assessore regionale all’Agricoltura Fabio Rolfi. Quasi in contemporanea, in piazza Roma verrà svelata la maxi-scultura di provolone che ritrae il Torrazzo. In serata, alle 20.30, il PalaCheese accogliere la show cooking di Roger Massari, casaro di Detto Fatto. Domenica Edoardo Raspelli, alle 10.30, riceverà l’Oscar del Formaggio, e Tessa Gelisio, alle 16.30, si metterà dietro ai fornelli per uno straordinario show cooking.

