Sei titoli italiani sono cremonesi

Alessandra Montesano, Valentina Rodini, Giacomo Gentili, Andrea Cattaneo, Marcello Caldonazzo e Leonardo Bruschi sono i canottieri che ieri hanno centrato l’oro nei Campionati Italiani Assoluti Coop, dove oltre alle categorie Senior e Pesi Leggeri sono state protagoniste anche Junior e Pararowing. Le gare si sono disputate al bacino della Schiranna.

Un risultato di grande prestigio per il remo cremonese e buone indicazioni specialmente per i primi quattro che presto saranno ancora impegnati nel raduno azzurro in vista degli appuntamenti internazionali.

Particolare la dedica di Alessandra Montesano dell'Eridanea: "Dedico questo tricolore ad Umberto Viti, figura storica dell'Eridanea che ci ha lasciati. Io ero in America e non ho potuto dargli l'ultimo saluto di persona. Lo faccio con questo oro".