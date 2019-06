Domenica il saluto della Vanoli alla città e ai tifosi

CREMONA (8 giugno 2019) - La Vanoli domani sera, domenica 9 giugno, saluterà la città e tutto il fantastico pubblico che quest’anno ha sostenuto la squadra ed ha riempito il PalaRadi nei playoff scudetto 2019. L’appuntamento è dalle 19.30 presso la Chiave di Bacco in Piazza Marconi con tutta la squadra e staff presenti.

Per l'occasione, le consumazioni avranno un prezzo unico di 4 euro (birra, vino, spritz, ad esclusione di cocktail) per tutti i tifosi che saranno presenti, ritirando il braccialetto #vanolifamily. L'invito è aperto a tutti per incontrare i giocatori, scattare foto, firmare tshirt e canotte.

