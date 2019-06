Cremonese, il portiere Agazzi rimane in grigiorosso

CREMONA (7 giugno 2019) - L'U.S. Cremonese comunica che Michael Agazzi indosserà la maglia grigiorossa anche nella stagione 2019/20. Nato il 3 luglio 1984, il portiere bergamasco nell’ultimo campionato è sceso in campo 12 volte, mantenendo imbattuta la propria porta in 5 occasioni.

“Sono felice – spiega Agazzi dopo aver raggiunto l’accordo – : era l’unica cosa che davvero volevo. Ho deciso fortemente di rivestire i colori grigiorossi, perché credo fino in fondo in questa nuova avventura”. Nelle scorse – prosegue Agazzi – ho ricevuto proposte da diverse società, ma ho preferito da subito continuare con la Cremonese. Qui mi sono trovato molto bene e anche la mia famiglia è molto felice: questi fattori sono i più importanti, la mia benzina”.

Agazzi, arrivato in grigiorosso lo scorso novembre, analizza così la sua prima stagione con la Cremonese: “Sono stati mesi che hanno dato ancora più convinzione alle mie certezze. Per giocare a calcio qualità e talento sono fondamentali, però se non ci sono umiltà, dedizione e spirito di sacrificio si rischia di implodere. Nella scorsa stagione siamo passati da un momento molto difficile ad un uno estremamente positivo: questo ci dovrà servire per il futuro perché nel calcio come nella vita dall’esperienza vissuta si deve trarre vantaggio. Detto ciò, l’anno scorso non esiste più: conta solo l’oggi, le fondamenta del domani partano da qui”.

