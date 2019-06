Umana Venezia - Vanoli Cremona (ore 20.45)

VENEZIA (3 giugno 2019) - Yes we can. La Vanoli avrà pur perso il fattore campo in questa simifinale playoff vma ha dimostrato di essere ancora viva e che Venezia si può battere. La serie ora è in equilibrio (1-1) ma servirà tentare il colpaccio, tra la gara di questa sera e quella di mercoledì al Taliercio, per cercare di riportare la sfida a Cremona al PalaRadi per gara 5.