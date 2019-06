Baskin, Cremona si gioca lo scudetto contro Bologna

CREMONA - Lo scudetto se lo giocheranno i ragazzi del Team Baskin Cremona Fadigati contro Bologna. La finalissima è in programma alle 10.30 di domani mattina, 2 giugno, al PalaRadi. Alle 9.30 la sfida per il terzo posto tra Avola e Pesaro. Ovviamente l’entrata sarà gratuita e ci si aspetta tanto pubblico per dare una mano agli atleti che davvero in questa due giorni hanno sputato sangue

È stata una giornata davvero intensa quella di oggi per il baskin italiano che a Cremona sta vivendo le finali nazionali (biennali) con protagoniste le tre sedi della fase di qualificazione: palestra Spettacolo, PalaBosco e Bissolati. Tre triangolari che hanno promosso la vincitrice di ogni raggruppamento e la miglior seconda. Successivamente alla Spettacolo sono andate in scena le semifinali dalle quali sono usciti i nomi dei team che si contenderanno il titolo.