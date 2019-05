Al via le finali nazionali di baskin con nove squadre

CREMONA (30 maggio 2019) - Cremona capitale del Baskin. La tre giorni di sport e inclusione è pronta ad animare la città con la quarta rassegna nazionale in programma da venerdì 31 maggio a domenica 2 giugno. A scendere in campo sul parquet delle palestre cremonesi saranno nove squadre in rappresentanza di dieci regioni italiane, per un totale di 144 atleti e numerosi volontari pronti a dare una mano.

Microdata è da sempre vicina alla realtà del basket integrato, disciplina sportiva, nata a Cremona, che permette a tutti di confrontarsi alla pari e superando possibili barriere, anche sociali. L’azienda, con una vision coerente a questo modello di sviluppo inclusivo e radicata sul territorio, ha quindi deciso di diventare sponsor principale della manifestazione. “La città di Cremona si sta preparando ad accogliere gli atleti in arrivo da tutta Italia – commentano Carolina e Alfredo, fondatori e amministratori di Microdata Group – e saremo in prima linea per dare voce all’entusiasmo che merita un evento di simile portata”.

Si parte venerdì 31 maggio con ritrovo delle squadre alle 17.45 in piazza Marconi, alle 18 in cortile Federico II si tiene invece la cerimonia di apertura. Le gare sono sabato primo giugno a partire dalle 9 mentre le finali si tengono domenica 2 giugno al PalaRadi sempre con palla a due dalle 9.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO