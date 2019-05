La Juvi e Brotto ancora insieme nella prossima stagione

CREMONA (29 maggio 2019) - Era nell'aria, ma ora arriva l'ufficialità dal Cda della Juvi: anche nella prossima stagione coach Gigi Brotto guiderà per la quinta stagione consecutiva la squadra che disputerà per il secondo anno il campionato di serie B.

La conferma arriva alla fine dell'ennesima stagione positiva sotto ogni punto di vista, con un campionato esaltante, che ha visto la Juvi - neopromossa - conquistare la salvezza con 5 giornate di anticipo e una incredibile sesta posizione finale che ha consentito alla formazione del presidente Ettore Ferraroni di qualificarsi per il playoff promozione.

Sarà questo il quinto anno alla guida degli oroamaranto, anni densi di soddisfazioni, che hanno visto 3 promozioni consecutive, la conquista dei playoff, e nel mezzo una striscia di 52 partite senza sconfitte. Nemmeno il tempo di rifiatare e coach Brotto si è messo subito al lavoro con i dirigenti Barcella, Bona, Silva e Soldi per iniziare la costruzione del roster. Coach Brotto potrà sicuramente contare ancora su Bona, Valenti e Belloni (sotto contratto).

"La conferma di Gigi è importante per la nostra società, perché con lui ci assicuriamo un professionista con il quale c'è ormai da anni una sinergia di intenti straordinaria e con cui abbiamo ottenuto tante soddisfazioni" ha detto Ferraroni. "La Juvi è oggi una realtà importante e in crescita costante e grande merito è del lavoro che abbiamo svolto con Gigi e gli altri componenti dello staff, crescendo anno dopo anno insieme a loro. Stiamo lavorando per costruire uno staff all’altezza e cercheremo di assemblare un roster competitivo per poter continuare a lavorare ad alti livelli come nelle ultime stagioni”.

