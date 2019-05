Vanoli da Oscar, premiati Sacchetti e Crawford

MILANO (13 maggio 2019) - È una Vanoli da Oscar. Se mai ce ne fosse bisogno, questa mattina, è arrivata l’ennesima conferma. Infatti a Milano, in Sala Buzzati della Gazzetta dello Sport, sono stati consegnati gli Lba Awards. E Cremona ha fatto incetta di premi, soprattutto quelli più prestigiosi. Drew Crawford è stato eletto il miglior giocatore del campionato e coach Meo Sacchetti il migliore allenatore. Seconda piazza invece come dirigente per Gianmaria Vacirca. Premio per il giocatore rivelazione a John Brown III (Brindisi), miglior Italiano a Riccardo Moraschini (Brindisi), miglior dirigente a Simone Giofré (Brindisi), miglior Under 22 a Tony Carr (Cantù) e miglior difensore ad Aaron Craft (Trento).





