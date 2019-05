Castelleone, sfida con il Santo Stefano oggi alle 15

CASTELLEONE (12 maggio 2019) - Un pareggio per restare in Promozione. Oggi il Romanengo può salvare una stagione lunga e tribolata con un risultato positivo nella sfida di ritorno dei Playout contro i bergamaschi di Fornovo: ai cremaschi basta non perdere. Chi sogna di raggiungere la Promozione è il Castelleone, che ospita il Santo Stefano del grande ex Miglioli nel 2° turno Playoff di Prima I con due risultati su tre a disposizione. Nel playout di Prima la Sported deve rimontare 3 gol al Chieve (in caso di parità sarà il team del Maris a salvarsi per il vantaggio negli scontri diretti di campionato), mentre al Torrazzo basta un pari con la Futura. In Seconda il Sesto ospita la Montodinese nel 2° turno playoff e il Gussola deve rimontare due reti all’Acquanegra. Due playoff da brividi anche in Terza.

OGGI - ore 15

2° turno Playoff Prima I: Castelleone-Santo Stefano

OGGI - ore 16

Playout Promozione C (ritorno): Romanengo-Fornovo

Playout Prima H (ritorno): Torrazzo Malagnino-Futura Dosolo (1-1)

Playout Prima I (ritorno): Sported Maris-Chieve (0-3)

2° turno Playoff Seconda J: Sesto 2010-Montodinese

Playout Seconda J (ritorno): Gussola-Acquanegra sul Chiese (1-3)

2° turno Playoff Terza A: Oratorio Castelleone-Vailate

2° turno Playoff Terza B: Oratorio Santa Maria-San Luigi

Sabato 18 maggio - ore 17,30

Finale ritorno Under 19 provinciali: Soresinese-Pieve 010

Domenica 19 maggio – ore 16

Spareggi nazionali Eccellenza (andata): vincente 2° turno- vincente playoff Liguria

3° turno Playoff Prima (andata)

3° turno Playoff Seconda (andata): Palazzo Pignano

Mercoledì 22 maggio – ore 16/20.30

Eventuale 3° turno Playoff Prima (ritorno)

Eventuale 3° turno Playoff Seconda (ritorno): Palazzo Pignano

Domenica 26 maggio – ore 16

Spareggi nazionali Eccellenza (ritorno): vincente 2° turno- vincente playoff Liguria

