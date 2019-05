Perugia - Cremonese (Stadio Curi alle 15)

PERUGIA (11 maggio 2019) - Sfida decisiva per i playoff. La Cremonese scende in campo alle 15 a Perugia e ci saranno oltre 400 tifosi grigiorossi: con una vittoria la squadra di Rastelli è dentro e dovrebbe solo capire su quale gradino posizionarsi; con un pareggio, serve un aiutino dall’esterno, ma neanche clamoroso, perché sarebbe sufficiente che il Cittadelle non facesse punti al Barbera (o che il Verona non vincesse col Foggia), contro un Palermo che avrà una volta tanto lo stadio gremito, ma che vive ore difficilissime per via dei guai societari. Sarà un pomeriggio caldissimo contro un l'undici di Nesta che si gioca le residue speranze di salire sul treno in corsa dei playoff.

Fischio d'inizio alle 15