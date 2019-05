In redazione Simone Bianchi, Noemi Porzio e Massimo Ghezzi. Guarda i video Calcio, Basket, Volley E Altro

CREMONA (10 maggio 2019) - Torna l'appuntamento settimanale con Anteprima Sport, il format digitale dedicato agli appuntamenti del weekend e agli approfondimenti con ospiti d’eccezione, visibile sul sito del quotidiano La Provincia di Cremona e Crema (www.laprovinciacr.it) e sui nostri social.

Nello spazio dedicato ad Anteprima Volley E Altro, si parlerà con la giocatrice Noemi Porzio dei playoff di B1 che vede impegnata l'Abo Offanengo nel quarto di finale con Vicenza. Per la B2 femminile e l'Esperia Cremona, giunta seconda nel proprio girone, la discesa in campo sarà a partire dalla semifinale. Ma si parla anche di Triathlon e delle gare del weekend a Cremona con Massimo Ghezzi, presidente dello Stradivari Triathlon Team.

In Anteprima Basket presentazione dell'ultima gara di stagione regolare della Vanoli domenica a Reggio Emilia, match ininfluente sulla classifica per i cremonesi ormai secondi dietro Milano; ospite l'assistente allenatore biancoblu Simone Bianchi. E poi la A2 femminile con la Parking Graf Crema che gioca gara 2 della semifinale in casa con Villafranca, con l'obbligo di vincere dopo la sconfitta in gara 1. E ancora i playoff della B maschile con Orzinuovi che in gara 1 di semifinale affronta Vigevano. Stagione finita in gloria per la JuVi Ferraroni e per Crema.

In Anteprima Calcio, si parla del big-match di domani alle 15 tra Perugia e Cremonese, gara decisiva per l'approdo ai playoff dei grigiorossi. Per la serie D, vigilia dello spareggio promozione tra Pergolettese e Modena in programma domenica sul campo neutro di Novara.

