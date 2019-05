Eccellenza, Pesenti vola in Usa: il saluto commosso della Luisiana

PANDINO (8 maggio 2019) - Un saluto commosso dopo tre stagioni insieme ricche di successi e di emozioni. La Luisiana ha consegnato una targa celebrativa a Stefano Pesenti, il centrocampista 21enne che il prossimo agosto partirà per gli Stati Uniti, dove intraprenderà un'avventura nella Ncaa (la lega universitaria) nelle file dei Warriors di Boston. Nella squadra del Merrimack College, Pesenti giocherà al fianco di un altro ex Luisiana, il difensore Mirko Nufi, proseguendo nel frattempo gli studi in Scienze Motorie.

Il mediano classe '98 lascia la Luisiana dopo aver vinto una Coppa Italia di Promozione nel 2017 e disputato due campionati da protagonista in Eccellenza.

Il capitano Francesco Abbà, a nome di tutti i compagni, ha consegnato a Pesenti una maglia personalizzata numero 98 (l'anno di nascita del giocatore) con le firme di tutti i componenti della rosa e dello staff. Luca Valota, responsabile dell'area tecnica della Luisiana, ha poi consegnato a Pesenti una targa ricordando: "Sei entrato in punta di piedi nella nostra società, sei cresciuto con noi e ti sei fatto voler bene da tutti. Hai lasciato un segno profondo qui a Pandino. Spero che questo sia solo un arrivederci".

