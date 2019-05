E' partito il Circuito del Porto, al via 169 corridori

CREMONA (5 maggio 2019) - E' partita, sotto la pioggia, da piazza del Comune la 53esima edizione del Circuito del Porto, gara internazionale per Elite e Under 23 organizzata dal CC Cremonese 1891. Al via 169 corridori tra i quali gli atleti cremonesi Giovanni Pedretti, Stefano Baffi e Luca Rastelli oltre alla squadra cremonese Arvedi Cycling. L'arrivo è previsto in volata su viale Po intorno alle 17.30, dopo 180 chilometri.

