Vanoli Cremona - Reyer Venezia (PalaRadi alle 20.45)

CREMONA (5 maggio 2019) - Questa sera Cremona e Venezia si giocheranno il secondo posto alle spalle della capolista Milano. Alle 20.45 al PalaRadi, a due giornate dalla fine, la Reyer e la Vanoli si trovano appaiate in classifica a quota 38 e per entrambe c’è la voglia di congelare in modo definitivo la seconda piazza. Ci riuscirà Venezia in caso di vittoria grazie al vantaggio del doppio scontro diretto, sarà secondo posto matematico per la Vanoli solamente nel caso in cui vincesse con più di 11 punti di margine (78-67 al Taliercio).