Crema 1908 - Axys Zola (Stadio Voltini alle 15)

CREMA (5 maggio 2019) - Ultimi novanta minuti da giocare, poi il congedo. Il tempo dei saluti, per il Crema, è alle porte, ma prima di pensare alle vacanze e all’allestimento della nuova stagione, resta una partita da disputare e onorare. I nerobianchi oggi affrontano al Voltini l’Axys Zola, in un confronto al quale altro non chiedere se una prestazione di spessore.

Fischio d'inizio alle 15