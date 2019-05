Sasso Marconi - Pergolettese (Stadio Carbonichi alle 15)

SASSO MARCONI (5 maggio 2019) - Ultima di campionato e ultima chance per la Pergolettese di confermarsi in vetta alla classifica. Vincendo oggi sul campo del Sasso Marconi, i gialloblù si assicurerebbero la prima posizione. Se il Modena dovesse fare altrettanto in casa propria contro il pericolante San Marino, a quel punto sarebbe necessario lo spareggio in campo neutro per designare la squadra che otterrà la promozione in serie C. Dopo aver sperperato sei punti di vantaggio nelle ultime due domeniche, l’équipe cremasca è chiamata a un’impennata d’orgoglio.

Fischio d'inizio alle 15