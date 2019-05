Cremonese-Brescia, scuole chiuse alle 11: è polemica

CREMONA (3 maggio 2019) - Stanno facendo discutere le misure di sicurezza disposte in vista della partita tra Cremonese e Brescia in programma domani alle 15 allo stadio Zini. In particolare, la decisione di far terminare alle 11 le lezioni nelle scuole. Questo perché è previsto un massiccio arrivo di tifosi ospiti (due treni in arrivo alle 12.38 e alle 13.38 e quattro pullman) che potrebbe creare disagi e caos nella zona della stazione se abbinato alla presenza di molti studenti che utilizzano i mezzi pubblici per rientrare a casa.

Le forze dell'ordine sono pronte a presidiare tutte le zone critiche della città, anche se non sono previsti particolari criticità dal punto di vista dell'ordine pubblico.

