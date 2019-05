Cremonese, Rastelli: 'Il Brescia non ci regalerà nulla'

CREMONA - Lo Zini si veste a festa per la partita dell’anno: alle 15 c’è Cremonese-Brescia, per i grigiorossi l’occasione per continuare la serie positiva, per le rondinelle il prologo della festa dopo la conquista della promozione in serie A. Mister Rastelli durante la conferenza stampa pre partita è stato chiaro: «Con i giocatori ci siamo già chiariti le idee, togliamoci dalla testa che il Brescia venga a Cremona in gita».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO