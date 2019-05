Brescia in serie A, festeggia anche il cremonese Romagnoli

BRESCIA (1 maggio 2019) - Il Brescia, prossimo avversario della Cremonese (sabato 4 allo stadio Zini ore 15), festeggia la promozione in serie A con due giornate di anticipo dopo otto stagioni in serie B. La vittoria contro l’Ascoli firmata da Dessena ha deciso la prima promozione diretta in serie A complice il pareggio del Palermo che regala quindi la matematica certezza alle rondinelle. Tra i bresciani festeggia anche il cremonese Simone Romagnoli, difensore centrale classe 1990 che potrà rimettere piede nella massima serie dove già gioca il piadenese Alessandro Bastoni.

Nato a Cremona, Romagnoli ha iniziato a giocare a calcio nelle giovanili della Cremonese e fu ceduto al Milan in età Allievi quando la società grigiorossa era nelle mani di Graziano Triboldi. Dopo il Milan Romagnoli tra i professionisti ha indossato diverse maglie: prima il Foggia in C1, quindi il Pescara in B e in A, poi Spezia e quattro anni a Carpi, tre in B e uno in A. L’ultima esperienza nella massima serie risale alla seconda parte del campionato 2017-2018 quando l’Empoli lo girò al Bologna nel girone di ritorno. Quest’anno l’avventura in B in prestito al Brescia terminata con la promozione in serie A.

