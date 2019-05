Carpi-Cremonese: ore 15 stadio Cabassi

CREMONA (1 maggio 2019) - A Carpi sarà quasi come giocare in casa. I tifosi grigiorossi invaderanno il ‘Cabassi’ che ha visto esaurire i 689 posti del settore ospiti ma questo pomeriggio, prima della gara, alle biglietterie sarà possibile acquistare liberamente tagliandi per altri settori dell’impianto sportivo. La Cremonese dunque oggi avrà il massimo sostegno per un impegno molto diverso dal solito, dal peso specifico notevole sulla classifica.

Per Massimo Rastelli il tifo massimo è la migliore condizione per fare ancora meglio in campo.

«Sono rimasto colpito domenica dalla bellissima coreografia dei nostri tifosi e a Carpi saremo felici se potremo avere lo stesso calore e lo stesso affetto come se fossimo allo Zini. Questo ci carica emotivamente ma ci carica anche di grandi responsabilità perché non vogliamo deludere i nostri sostenitori».

D’altronde chi oggi seguirà la gara direttamente allo stadio non attende altro che la sesta vittoria in nove gare. Una vittoria che in concomitanza con gli altri risultati potrebbe valere addirittura un salto in avanti di tre posizioni in piena zona playoff.

«Credo che la classifica debba contare poco quando si va in campo — precisa Rastelli — dobbiamo solo pensare che ci sono tre punti che possono incrementare il nostro bottino, poi faremo i conti. Anche perché potrebbe bastare anche un solo punto per agganciare chi sta davanti. Quello che cambia veramente a Carpi è la gara perché di fronte avremo un avversario tosto, dotato fisicamente e bravo a interpretare la gara. Sarà una gara diversa da tutte le altre per questi motivi. Alla fine tireremo le somme».

