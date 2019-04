Cremonese-Brescia, chiusa la prevendita per il settore ospiti

CREMONA (29 aprile 2019) - L’U.S. Cremonese comunica che per la gara Cremonese-Brescia, in programma sabato 4 maggio allo stadio “Giovanni Zini (inizio ore 15), i biglietti per il Settore Ospiti/Curva Nord (capienza 2.900 posti) sono esauriti. La prevendita è pertanto chiusa. "Ricordiamo - si legge nel comunicato della società - che l’O.N.M.S. ha classificato la gara in oggetto a Rischio 3 ed il G.O.S. ha emanato le seguenti disposizioni: Vendita dei tagliandi per i residenti nella provincia di Brescia esclusivamente per il Settore Ospiti (Curva Nord) nei limiti della capienza dello stadio. Non sarà quindi possibile emettere altre tipologie di biglietto per i residenti in provincia di Brescia.

