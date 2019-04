Fiat Torino-Vanoli: ore 19,05 al PalaVela

CREMONA (28 aprile 2019) - Vincere per puntare al secondo posto, con il sogno del primato. La Vanoli oggi (19.05, Eurosport 2) scenderà in campo al PalaVela di Torino per confermare di essere una delle big di questo campionato e di avere ancora birra in corpo. La vittoria nel turno precedente contro Brindisi ha regalato la qualificazione matematica ai playoff, ma è ovvio che la fame vien mangiando e i biancoblù non hanno alcuna intenzione di fermarsi sul più bello. L’obiettivo reale è quello di chiudere tra le prime quattro la regular season, per poi avere il vantaggio del fattore campo almeno nel primo turno playoff. Perché la società vorrebbe, senza assilli, riuscire ad acciuffare la semifinale per la prima volta.

