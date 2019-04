Pergolettese-Modena: (0-1) al 20' espulso anche Lucenti

20' Secondo cartellino rosso per i gialloblù: espulso anche Lucenti

14' Gara in salita per la Pergolettese che dovrà giocare 75 minuti in dieci uomini

10' Cartellino rosso: espulso Fabbro per un brutto fallo su Baldazzi

7' GOL del MODENA: Rabiu con un preciso colpo di testa porta in vantaggio il Modena

3' Prima conclusione della gara da parte del Modena con Ferrario con pallone che esce di poco.

CREMA (28 aprile 2019) - È il giorno del giudizio. Quello che a inizio stagione la Pergolettese avrebbe sognato e che invece ora si trova a subire, complice qualche spreco di troppo nelle ultime giornate. L’estate scorsa, i gialloblù avrebbero fatto la firma per potersi presentare alla penultima giornata in testa alla classifica, tre punti avanti al Modena. Oggi, sono gli emiliani a fare i salti di gioia per avere la possibilità di riaprire una stagione che pareva già irrimediabilmente segnata. «Il Modena – afferma l’allenatore cannibale Matteo Contini – arriva col morale alto, forte di due vittorie consecutive. È la squadra che secondo i pronostici avrebbe dovuto ammazzare il campionato. E invece, noi abbiamo disputato un torneo straordinario e abbiamo ancora voglia di lottare e di giocarcela fino alla fine».

Il tecnico gialloblù si aspetta una sfida tirata: «Sarà una partita ad alta tensione, tra due ottime formazioni. L’agonismo non mancherà. L’aspetto mentale sarà fondamentale. In questo momento della stagione è chiaro che le energie non sono più quelle dell’inizio, né per noi né per loro. Ma in queste sfide l’aspetto fisico passa in secondo piano». Contini sa che la sua squadra ha a disposizione due risultati su tre, ma non ci vuole pensare e evita di fare calcoli: «L’unica nostra preoccupazione sarà cercare di fare il massimo. Non si possono fare calcoli, anche perché il campionato non finisce oggi, poi ci sarà un’altra partita».

