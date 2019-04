Cremonese-Foggia: 0-0 al 17' occasione grigiorossa

18' Tocca a Castrovilli, ancora attento e reattivo Leali

17' Occasione per i grigiorossi: Montalto ci prova da fuori area, risponde Leali

Il difensore Terranova arriva oggi a 250 partite in Serie B

10' Soluzione a sorpresa con Mazzeo (Foggia) da punizione: conclusione affilata ma imprecisa

7' Sostituzione per la Cremonese: esce Daniele Croce entra Danilo Soddimo

4' Kragl e Gerbo da fuori, entrambi ribattuti.

CREMONA (28 aprile 2019) - Questo pomeriggio (ore 15) contro il Foggia sarà una domenica diversa, perché diverse saranno le aspettative con cui andremo ad assistere alla gara della Cremonese. Se fino a poco tempo fa era necessario predicare prudenza e raccogliere quanti più punti possibili per raggiungere la salvezza, oggi i grigiorossi vedono in palio il salto verso l’alto. Nemmeno Massimo Rastelli si mette le bende sugli occhi perché dice che «la salvezza è virtualmente conquistata» e che «vogliamo giocarci al meglio le ultime due giornate».

Passi dunque la politica del ragionare su una gara alla volta, ma è chiaro che teoricamente sei punti tra Foggia e Carpi potrebbero essere la chiave per entrare nelle prime otto della classifica. Rastelli non lo nega, anzi dice di più.

«Direi che prima di tutto già la sfida col Foggia risulterà decisiva. Una vittoria allo Zini ci avvicinerà ancora di più alla zona playoff e non possiamo nasconderci adesso, non abbiamo la benda sugli occhi e quindi spetta alla nostra bravura sfruttare il momento per ottenere il massimo dalla gara. Poi avremo il Carpi ma lo slancio dobbiamo prenderlo già allo Zini contro il Foggia».

