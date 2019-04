I grandi campioni del tiro al bersaglio mobile

CREMONA (24 aprile 2019) - Gli anni d’oro del tiro cremonese: una serata speciale per il Panathlon Cremona, presieduto da Giovanni Radi, presso la cascina Moreni, con i grandi personaggi che hanno fatto la storia nazionale di questo sport, a partire da Italo Mari, classe 1939, di Vescovato, campione mondiale a squadre in Corea nel 1978 e Olimpionico a Mosca (1980). Hanno partecipato anche il cremonese Lino Cerati, olimpionico a Montreal (1976), Giovanni Mezzani, campione individuale e a squadre in Corea nel 1978, Olimpionico a Monaco (1972), Montreal (1976), Mosca (1980); Fiorenzo Zanella, campione mondiale a squadre in Corea nel 1978. A poco più di 40 anni da quella storico trionfo in Corea, dunque, si sono ritrovati tre dei quattro artefici dell’oro azzurro (il quarto era Ezio Cini).

