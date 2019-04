Vanoli-Brindisi: niente Marsigliese, prima del match l'Inno di Mameli

CREMONA (20 aprile 2019) - Anche la Vanoli, come altre società di basket serie A, si 'ribella' alla decisione di Fip e LegaA e prima del match con Brindisi di stasera verrà suonato, come sempre, l'Inno di Mameli e non la Marsigliese. Questo il comunicato emesso dalla società del presidente Aldo Vanoli: "Senza sottovalutare quanto accaduto ed esprimendo totale solidarietà e partecipazione per il gravissimo incendio che ha devastato la Cattedrale di Notre Dame, la Società Guerino Vanoli Basket informa che si asterrà dal suonare l’inno francese della Marsigliese, in quanto ritiene che certe manifestazioni, quali appunto l’esecuzione dell’inno Nazionale o l’osservare il minuto di silenzio, vadano riservate a fatti di altra valenza. Durante la presentazione pre partita verrà come di consueto suonato l’Inno di Mameli".

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO