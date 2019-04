Vanoli Cremona - Happy Casa Brindisi (PalaRadi alle 19.30)

CREMONA (20 aprile 2019) - Cremona-Brindisi atto terzo. Ciak si gira. Questa sera al PalaRadi andrà in scena una partita non banale, il big match del turno e soprattutto una sfida che in palio mette qualcosa in più dei due punti. La Vanoli di fatto rappresenta la criptonite per la Happy Casa che a causa delle due sconfitte subite con i biancoblù è passata da un campionato incredibile a uno molto positivo lasciando viceversa le copertina per gli avversari. La vittoria al PalaPentassuglia (86-80) dell’andata di fatto rappresenta quel vantaggio che in questo momento vanta la Vanoli in classifica. Due punti in più e terza piazza. Il secondo successo, quello di Firenze nella finale di Coppa Italia, rappresenta qualcosa di più. In palio c’era il primo trofeo della storia per entrambe le società ma anche quel 17 febbraio gli onori sono stati per Cremona che si è messa in bacheca una coppa meravigliosa.

