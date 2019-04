Pergolettese, 2-1 al Fiorenzuola: altro passo verso la promozione

CREMA (14 aprile 2019) - La Pergolettese, con la vittoria 2-1 sul Fiorenzuola, compie un altro passo verso la promozione. Vince infatti anche il Modena (3-0 sul Sasso Marconi) ma le partite che restano alla fine del campionato, ora, sono soltanto tre. Lo scontro diretto con i canarini è in programma il 28 aprile. Tornando al match di oggi, i ragazzi di Contini hanno avuto un ottimo approccio alla gara portandosi presto sul doppio vantaggio. La Pergolettese ha poi amministrato il punteggio, sfiorando il tris in contropiede. In avvio di ripresa, i piacentini hanno trovato il gol che ha dato loro coraggio. I cremaschi hanno saputo soffrire e hanno conquistato tre punti molto pesanti.

Finisce 2-1 per la Pergolettese

90' cinque minuti di recupero

80' la Pergolettese si rivede in avanti e sfiora il colpo del ko con Russo che si fa respingere da un attento Libertazzi il tiro da distanza ravvicinata

71' Pergolettese un po' in affanno nel difendere sugli attacchi del Fiorenzuola che sta profondendo il massimo sforzo per pervenire al pareggio

61' la Pergolettese sta soffrendo, Stucchi blocca in due tempi un tiro di Varoli dalla lunga distanza

52' il Fiorenzuola ci crede, Stucchi vola all'incrocio per deviare una conclusione di Anastasia

49' GOL DEL FIORENZUOLA - Il Fiorenzuola accorcia le di stanze con un bel gol di Tunesi , spiovente insidioso che beffa Stucchi

- Il Fiorenzuola accorcia le di stanze con un bel gol di , spiovente insidioso che beffa Stucchi 47' occasione Pergolettese: sgroppata di Morello, pallone a Franchi e cross per Gullit che di testa manca il bersaglio grosso

Secondo tempo

Fine primo tempo

43' la Pergolettese amministra il doppio vantaggio e punge in contropiede: almeno in due occasioni i ragazzi di Contini sfiorano il tris

42' prosegue il buon momento del Fiorenzuola: Varoli crossa per Kacorri che manca la deviazione di testa e Stucchi blocca

32' occasione per la Pergolettese, girata di poco alta di Fanti

28' reazione del Fiorenzuola in questa fase sta facendo la partita. L'occasione più pericolosa capita sui piedi di Anastasia (servito da Saporetti) a tu per tu con Stucchi che si vede respingere il tiro con un piede dal portiere

19' GOL DELLA PERGOLETTESE - Altro assist di Franchi per Morello che scavalca il portiere con un pallonetto

- Altro assist di Franchi per che scavalca il portiere con un pallonetto 12' insiste la Pergolettese: Franchi innesca Gullit che viene rimontato in extremis da Corbari

6' GOL DELLA PERGOLETTESE - Gullit è ben appostato sul secondo palo e devia in porta un cross preciso di Morello

- è ben appostato sul secondo palo e devia in porta un cross preciso di Morello Partiti

LE FORMAZIONI

Pergolettese: Stucchi, Fanti, Villa, Panatti, Fabbro, Bakayoko, Piras, Cazzamalli, Gullit, Franchi, Morello. All. Contini. A disposizione: Chiovenda, Manfroni, Lucenti, Manzoni, Schiavini, Facciolla, Russo, Bitihene, Sofia.

Fiorenzuola: Libertazzi, Bouhali, Varoli, Zaccariello, Bruzzone, Corbari, Tunesi, Colantonio, Kacorri, Saporetti, Anastasia. All. Brando. A disposizione: D’Apolito, Davighi, Bedino, Contini, Vago, Matera, Hataway, Saia, Rivi.

Arbitro: Catanoso di Reggio Calabria (assistenti Parisi di Bari e Petracca di Lecce)