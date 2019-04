Scandicci- E' Piu' Pomi': ore 20,30 PalaSport

SCANDICCI (13 aprile 2019) - Non ci devono essere obiettivi a lungo termine stasera per la È Più Pomì Casalmaggiore che in Gara 2 dei quarti di finale scudetto in casa della Savino del Bene Scandicci non dovrà pensare ad altro se non al punto successivo, al set successivo e così sino al termine di una partita nulla meno che cruciale.

Si è detto e ridetto, perdere significa abbandonare la corsa playoff, chiudere la stagione, ma non è con questo pensiero che Arrighetti e compagne scenderanno in campo.

