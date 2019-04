La Soresinese torna in Promozione

SORESINA (7 aprile 2019) - La Soresinese piega il Castelvetro con un secco 3-1 e festeggia con due turni d'anticipo l'agognato ritorno in Promozione. La squadra di mister Federico Cantoni ha vinto il girone I di Prima categoria dopo un lungo duello con il Castelleone, che si è arreso pareggiando in casa con l'Oriese. Con un margine di 7 punti di vantaggio a 180 minuti dal termine della stagione, la 'Sore' è matematicamente campione. Decisive nella vittoria dei rossoblu sul Castelvetro le reti di Ghidelli, Rabaglio e Dognini, mentre per gli ospiti è andato a segno Caporali.





© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO