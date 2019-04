Vanoli tutto facile. Con Pesaro punti importanti per i playoff

CREMONA (7 aprile 2019) - Tutto facile per Vanoli che domina per tutta la gara contro la VL Pesaro e si aggiudica punti importanti in chiave playoff.

PRIMO QUARTO - Vanoli in campo col quintetto formato da Diener, Saunders, Crawford, Aldridge e Mathiang. Tre triple in un minuto e Pesaro avanti 3-6, vantaggio Cremona con Saunders (7-6) ma ancora segnano gli ospiti dalla lunga distanza (7-9). Quarto che rimane equilibrato (14-13 al 5'), terza tripla di Aldridge per il 17-13, la Vanoli difende ed è brillante anche in attacco e al 6' il punteggio è 19-14. Cresce il distacco (29-16 all'8'), la Vanoli si diverte e fa divertire il pubblico, massimo vantaggio sul +15 (33-18) di fine tempo.

SECONDO QUARTO - Allunga sul +16 la Vanoli in avvio di secondo quarto (37-21), più 18 al 13' (39-21), più 19 al 15'. La VL non riesce a frenare la marcia straripante dei padroni di casa che a metà quarto sono avanti di 23 lunghezze (47-24); Pesaro doppiata al 17' (48-24), con la quarta tripla di Aldridge la Vanoli tocca il 53-26 e il tempo si chiude sul 53-30.

TERZO QUARTO - Vanoli avanti 56-30 in apertura di terzo parziale, 66-37 al 24'. Coach Boniciolli chiama timeout 'solo' con la sua squadra sotto di 31 punti (68-37), ma la sinfonia Vanoli non si ferma (71-37 al 26'). Al 28' il punteggio è Vanoli 77 Pesaro 41, ormai è tutta accademia e il quarto si chiude 80-50.

ULTIMO QUARTO - L'ultimo tempo non può certo offrire tensione particolare visto il distacco, ma coach Sacchetti non gradisce lo 0-5 in avvio e chiama timeout per evitare che i suoi ragazzi abbiano un calo di energia. E al rientro Crawford segna la tripla dell'83-55, gli arbitri ingoiano il fischietto (assurdi alcuni falli non fischiati a favore della squadra di casa). Al 37' (92-62) coach Sacchetti richiama Diener (200 partite in serie A) e fa esordire l'ultimo acquisto Sanguinetti. Gara che termina con il punteggio di 97-64.