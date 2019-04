È Più Pomì-Scandicci: ore 20,30 PalaRadi

CREMONA (6 aprile 2019) - Il PalaRadi riapre le proprie porte ai playoff scudetto due anni dopo l'eliminazione patita dalla Pomì Casalmaggiore per mano dell'Igor Gorgonzola Novara, poi campione d'Italia, il 28 aprile 2017 in gara 2 della semifinale scudetto. Fu l'ultimo atto di un ciclo vincente che di lì a poco avrebbe lasciato il passo alla prima rivoluzione rosa con il cambio pressoché integrale di roster (rimasero solo Sirressi e Stevanovic) e staff tecnico, con le nefaste conseguenze della passata stagione. Oggi nell'impianto cremonese si torna a respirare il profumo dei grandi eventi e sebbene la rincorsa al titolo sia lunga e decisamente impervia e non veda la È Più Pomì tra le favorite, il fatto di esserci e di potersela giocare riporta alla mente sensazioni ed emozioni mai sopite.

