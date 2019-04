VIDEO Il canestro strappato da Mangok Mathiang alla media Campi

CREMONA (5 aprile 2019) - Doveva essere una normale visita dei giocatori della Vanoli durante una lezione di educazione fisica alla scuola media Campi di Cremona. Ospiti d'eccezione Travis Diener e Mangok Mathiang. Proprio Mango si è fatto prendere la mano e nell'effettuare una schiacciata è letteralmente rimasto... con il canestro in mano. L'anello in ferro si è staccato dal tabellone in legno. Il mlungo della Vanoli provvederà alla sostituzione del canestro.