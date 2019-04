Lampo e Bianchi, portieri goleador nella stessa domenica

L’attaccante non vede la porta? Niente panico, ci pensa il portiere. Proprio così: in un calcio sempre più universale, gli estremi difensori del 2019 possono essere il vero asso nella manica anche a livello offensivo. La tendenza è ben raccontata dall’ultima giornata di campionato dei dilettanti. Due portieri a segno in Seconda categoria, il casalasco Massimiliano Lampo del Rapid United (di testa) e Michele Bianchi del Robecco (su rigore), nel solco di un filone inaugurato dal mitico Rampulla con la Cremonese e poi proseguito anche sui campi di provincia nelle recenti stagioni dai vari Alquati, Compiani, Valetti e Donnarumma.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO