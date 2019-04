Livorno-Cremonese: ore 21 Stadio Picchi

CREMONA - Due blocchi da cinque giocatori per arginare il gioco del Verona allo Zini, due blocchi da cinque che al ‘Picchi’ potrebbero invece dare l’idea di una Cremonese offensiva. Stesso modo di giocare, due interpretazioni diverse, perché in palio ci sono ancora tre punti pesantissimi contro in avversario che in casa sta facendo bene al pari, se non di più, della Cremonese. Rastelli lancia la carica: «Ora c’è l’equilibrio. Il modo di giocare contro il Verona è quasi naturale, i giocatori lo sentono. Se giochiamo sempre così prima o poi segneranno anche gli attaccanti».

