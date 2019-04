JuVi Ferraroni, ingaggiato l'italo-argentino Pablo Prigioni

CREMONA - La Società Sportiva Juvi Cremona Basket 1952 comunica d'aver raggiunto un accordo sino al termine della stagione con il giocatore Pablo Prigioni, già nazionale argentino, ma dotato di passaporto Italiano che gli consentirà di poter disputare il campionato di Basket Serie B Oldwildwest. Per il giocatore, nativo di Rio Tercero, in Argentina, ma di chiare origini Italiane, si tratta di un ritorno all'attività agonistica, dopo aver abbandonato il basket giocato nel 2017 ed aver ricoperto l'incarico di Vice Allenatore presso la fanchigia NBA Brooklyn Nets e presso il Saski Baskonia nel campionato spagnolo ACB. Pablo Prigioni, oltre ad aver fatto parte della Nazionale Argentina, con giocatori del calibro di Ginobili, Scola, Nocioni, Oberto e Delfino, in carriera ha militato oltre che nel Saski Baskonia anche nel Real Madrid, ed in varie squadre NBA, tra cui New York Knicks, Houston Rockets e Los Angeles Clippers.

