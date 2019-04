Judo, bene il Kodokan tra Friuli e Lombardia

CREMONA - Il Judo Kodokan si è diviso tra il Trofeo internazionale di Tolmezzo e il Torneo Lombardia U18 a Besana Brianza. Dal Friuli la notizia è l’argento di Benedetta Sforza nei 78 kg, battuta solo da Betty Vuk, campionessa d’Italia, mentre Samba Mbaye non è riuscito a uscire dai preliminari. In regione, invece, bella gara di Alberto Carlino nel Torneo Lombardia U18, alla prima uscita nella nuova categoria di peso dei -66 kg. Quattro incontri vinti in netta superiorità e una sconfitta di misura hanno consegnato il bronzo all’atleta del Kodokan. Buon inizio anche per Francesco Martani (55 kg), eliminato però al terzo turno, mentre rimaneva senz vittorie Elisa Guernelli. Buon debutto in un torneo Fijlkam, anche se senza vittorie, per Marin Sakamoto e Aylin Agiali, che gareggiavano un lotto di atlete più esperte.

