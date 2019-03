Vanoli, tonfo (97-80) a Trieste

TRIESTE - Sconfitta pesante (97-80) per la Vanoli a Trieste. Cremona ha subito dall'Alma 35 punti nel primo quarto e 61 a fine primo tempo. Squadra irriconoscibile, impacciata, imprecisa e praticamente assente in difesa. Chiaramente un calo mentale dopo la vittoria contro Milano. Un atteggiamento presuntuoso, quello che odia coach Meo Sacchetti e che servirà togliersi di dosso in fretta. Ma al dià dei demeriti della Vanoli, vanno riconosciuti anche i meriti di Trieste: cattiveria, concentrazione e precisione.

