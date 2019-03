Cremonese-Verona: ore 21 Stadio Zini

CREMONA - Il campionato di serie B ha girato la clessidra, venerdì 29 marzo scatta il rush finale che porterà ai verdetti definitivi della stagione. Su ogni campo sarà una battaglia all’ultimo sangue per prendersi i punti più pesanti dell’anno, qualunque sia l’obiettivo da raggiungere. In proposito Massimo Rastelli non ha alcun dubbio.

«Tante squadre attualmente non possono stare tranquille; ci sono quelle che in classifica stanno più in alto e possono aspirare a buoni traguardi, ma credo che dalla Salernitana in giù il primo pensiero sia mettersi al sicuro. Ci siamo dentro anche noi».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO