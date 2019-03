Panetta: 'Non sprecare il talento che si ha la fortuna di possedere'

CREMONA - "Chi ha la fortuna di avere un talento ha poi il dovere di non sprecarlo". Così Francesco Panetta, ex mezzofondista e siepista tra le figure più rappresentative dell'Atletica Leggera italiana degli anni '80 e '90, si racconta in una intervista al Campo Scuola di Cremona. Panetta - nel suo palmares può vantare anche 2 medaglie d'oro, nei 3000 siepi, ai Mondiali di Roma ed agli Europei di Spalato - è ospite, giovedì 28 marzo, del Marathon Cremona per una serata con appassionati e atleti cremonesi nell'aula magna dell'Istituto Antonio Stradivari.

