Ruzzier e la Vanoli insieme per altri due anni

CREMONA - Michele Ruzzier sarà legato alla Vanoli per altri due anni. La società e il giocatore hanno raggiunto l'accordo per il prolungamento fino al 30 giugno 2021. “Michele - sono le parole del presidente Aldo Vanoli - ha dimostrato di essere un ragazzo di grande cuore e carica emotiva, in costante miglioramento. Il suo rinnovo è un segnale della volontà di crescita della società”. Soddisfazione espressa anche dal vicepresidente Davide Borsatti: “Siamo molto contenti del fatto che per Ruz la Vanoli non sia stata solo un trampolino di lancio, ma un club dove continuare a crescere anche nelle prossime stagioni”. Ruzzier, uno dei protagonisti della vittoria in Coppa Italia si è detto “felice di aver rinnovato e della prospettiva di migliorarmi per altri due anni con questa maglia. Ringrazio il presidente Vanoli, il vicepresidente Borsatti, tutta la società e lo staff tecnico per la fiducia che mi è stata dimostrata anche in questa occasione”.

Ruzzier è arrivato a Cremona nella passata stagione, in cui ha segnato 5.1 punti con 2.4 assist in 19 minuti di utilizzo medio in 33 gare (26 delle quali partendo in quintetto), quest’anno è salito a 7.2 punti con il 50.9% da due e il 31.6% da tre e 2.5 assist in 21 minuti di utilizzo medio in 22 gare (8 in quintetto). Nell’attuale stagione, “Ruz” è stato anche protagonista della vittoria della Coppa Italia a Firenze (12 punti con 3/6 da tre nella finale contro Brindisi) ed ha migliorato diversi suoi record personali, come quelli di punti (20), tiri realizzati (7) e valutazione (22) nel recente successo contro Pistoia del 10 marzo, rimbalzi (5, lo scorso 16 dicembre contro Pesaro) e assist (7, alla prima giornata di campionato contro Trento).

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI E FOTO