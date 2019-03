Cremonese, sfida al Verona festeggiando i 116 anni di vita

CREMONA - Un appuntamento che raccoglierà allo Zini circa 8.000 persone: la sfida tra Cremonese e Verona di venerdì 31 marzo non sarà solo il tema di una serata a base di calcio, ma anche un momento per festeggiare insieme i 116 anni di vita della società e la vittoria del torneo anglo-italiano di Wembley del 1993. La Cremonese sul proprio sito ha comunicato ufficialmente le iniziative previste per questo evento confermando le anticipazioni degli scorsi giorni. I giocatori della Cremonese all’uscita dal tunnel per l’ingresso in campo indosseranno una maglia celebrativa che riporterà i loghi utilizzati dalla Cremonese in oltre un secolo di vita. I loghi saranno sormontati dalla scritta ‘Cremonese 116 anni’ con la data di fondazione della società. Lo Zini poi sarà animato dalla presenza di almeno 2.000 ragazzi che verranno ospitati nel settore Distinti. Alla gara assisteranno infatti tutte le squadre del settore giovanile grigiorosso e quelle di 16 società che hanno aderito al progetto tecnico grigiorosso in qualità di affiliate alla Cremonese. Un modo per legare ulteriormente i colori grigiorossi alle altre realtà del territorio con cui la società ha da tempo iniziato una fitta collaborazione tecnica. Non solo: le stesse società saranno presenti anche in campo perché un rappresentante per ogni club, indossando la relativa tuta di rappresentanza, accompagnerà i giocatori all’ingresso prima dello scambio dei gagliardetti. In tribuna poi sarà ospite della Cremonese la squadra di calcio a 5 campione del mondo dei pazienti psichiatrici che resterà in città ospite dell’Accademia della Follia per partecipare al Festival SportivaMente che si terrà sabato e domenica. Per concludere, ogni tifoso presente allo Zini venerdì sarà chiamato a sostenere la squadra anche attraverso l’inno ufficiale ‘E’ tempo di volare’. Per questo motivo in ogni settore dello stadio saranno depositati alcuni volantini che riportano il testo dell’inno ufficiale. In alto le voci, tutti insieme per la Cremonese.

